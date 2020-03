OLIMPIADI Tokyo 2020, accesa la fiamma olimpica

Tokyo 2020, accesa la fiamma olimpica.

La fiaccola olimpica per i Giochi di Tokyo 2020 è stata accesa questa mattina nell'antica Olimpia. In un evento chiuso al pubblico e limitato a pochi invitati è partita la staffetta dalla Grecia, con il sacro fuoco che arriverà a Tokyo il prossimo 19 marzo. Le Olimpiadi, però, sono ancora a rischio per l'emergenza legata al Coronavirus.



