Tokyo 2020: la metà dei residenti è contro i Giochi 2021.

Secondo un sondaggio più della metà dei residenti di Tokyo, è contraria alle Olimpiadi in programma il prossimo anno. Il 51,7% ha dichiarato di sperare che i Giochi vengano rinviati o annullati, mentre il 46,3% ha detto di sperare che invece si svolgano regolarmente. La data di inizio dei Giochi è fissata al 23 luglio 2021 e manterranno il nome Tokyo 2020. "Organizzeremo i giochi in un ambiente sicuro e sereno per atleti e spettatori e per tutti gli abitanti di Tokyo", ha recentemente dichiarato il governatore della capitale, Yuriko Koike.



