Tokyo 2020: previsto un hotel per atleti asintomatici.

Un hotel con 300 camere da letto verrà riservato agli atleti o al personale tecnico che presenteranno sintomi associati al Covid-19, ma che non necessitano di un ricovero ospedaliero. Gli ospiti dovranno osservare un periodo di quarantena di 10 giorni nell'hotel. Durante le Olimpiadi, gli atleti saranno sottoposti a un tampone ogni 4 giorni, ma è probabile che la frequenza venga aumentata a causa della presenza delle ultime varianti del virus che hanno provocato un'impennata dei casi in Giappone nelle ultime settimane. Inoltre sarà loro vietato di utilizzare i trasporti pubblici, se non in possesso di un permesso speciale. E comunque il Playbook con tutti i protocolli sulle restrizioni che andranno rispettati durante i Giochi è in continuo aggiornamento.

