Tokyo 2020: stop alla presenza di spettatori stranieri Bach: "Condividiamo la delusione, ma la sicurezza viene prima"

Tokyo 2020: stop alla presenza di spettatori stranieri.

Nessun turista straniero potrà recarsi in Giappone durante le Olimpiadi a causa dell'emergenza sanitaria causata dal Covid. Lo hanno deciso il Comitato Organizzatore, il presidente del Comitato Olimpico, Thomas Bach, e il presidente del Comitato Paralimpico, Andrew Parsons. Era prevista la vendita di quasi un milione di biglietti per un introito pari a 690 milioni di euro, i biglietti già venduti verranno rimborsati. L'annuncio anticipa di 5 giorni la partenza della torcia olimpica, anche questa senza la presenza di pubblico, lungo un tragitto che toccherà tutte le 47 prefetture dell'arcipelago, per una durata di 121 giorni. La data di inizio delle Olimpiadi è fissata per il 23 luglio. "Condividiamo la delusione di tutti i tifosi olimpici. Sappiamo che questo è un grande sacrificio per tutti. Ma il primo pensiero è la sicurezza”. Così il presidente Bach dopo l'annuncio dello stop agli spettatori.

