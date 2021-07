Tokyo, Bach: Possiamo aspettarci grandi Giochi Olimpici"

La notizia di questi giorni è che i Giochi Olimpici di Tokyo si disputeranno senza spettatori. Il presidente del CIO Thomas Bach comunque non si perde d'animo: "Siamo tutti dispiaciuti per questa decisione di disputare le Olimpiadi senza spettatori. Per gli stessi spettatori ma ancor di più per gli atleti, che non potranno godere dell'atmosfera dei giochi olimpici. Gli atleti proveranno emozioni molto diverse rispetto al solito, perché saranno consci del fatto che miliardi di persone, da tutto il mondo, saranno insieme a loro col cuore, che li supporteranno e che si emozioneranno col loro. Gli atleti apprezzeranno tutto questo e saranno caricati da questo diverso tipo di supporto, frutto di una situazione senza precedenti.









Ci sarà una copertura incredibile per garantire la visione delle gare, da parte di televisioni e piattaforme digitali. Miliardi di persone potranno seguire i Giochi e ci sarà anche qualche sorpresa, per dare la possibilità ai tifosi di interagire con l'evento. Avremo un approccio nuovo e creativo, e invito tutti a seguirlo e a prenderne parte. Possiamo aspettarci dei Grandi Giochi Olimpici, anche in considerazioni delle circostanze speciali in cui si svolgono. Ma Tokyo è pronta e lo è anche il meraviglioso villaggio olimpico, uno dei più belli di sempre. È tutto pronto per una grande Olimpiade e gli atleti, una volta qui, potranno concentrarsi su ciò che conta, le gare".