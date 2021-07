Tokyo: sei azzurri in quarantena

Sei atleti azzurri di pugilato, tuffi e skateboard (ai quali si aggiungono sette dirigenti ) sono in quarantena al villaggio di Tokyo 2020. Gli atleti continuano comunque ad allenarsi e la loro situazione non pregiudica la partecipazione alle gare.

Il Coni, spiega che è stato "subito chiarito che tale posizione di 'close contact' non impatta sulla partecipazione ai Giochi di questi atleti". Dal canto suo il Coni "si sta adoperando ai massimi livelli per garantire alle atlete e agli atleti, sfortunatamente coinvolti in questo disagio non causato dai loro comportamenti, le migliori condizioni, anche psicologiche, per superare rapidamente e senza aggravi questo particolare momento di difficoltà". "Sicura che gareggeranno" si è detta la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali.



Sul fronte gare è della cinese Yang Qian il primo oro dell'Olimpiade di Tokyo. Si è imposta nella gara della carabina 10 metri donne. Per quanto riguarda gli azzurri, vittoria in rimonta dell'Italvolley maschile contro il Canada per 3-2. Nel canottaggio i 'due senza', sia maschile che femminile, sono in semifinale. Tennis, fuori Sara Errani e Lorenzo Musetti.