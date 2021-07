Jannik Sinner rinuncia a Tokyo 2020. Lo ha annunciato sulla propria pagina Facebook. "Non è stata una decisione facile da prendere ma ho deciso di non partecipare ai Giochi quest'anno. Rappresentare il mio paese è un privilegio ed un onore e spero di poterlo fare per tanti anni. Ho bisogno di questo tempo per lavorare sul mio gioco, il mio obbiettivo è diventare un miglior giocatore in campo e fuori”.