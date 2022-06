Tommaso Lonfernini vince una tappa del campionato nazionale

A San Lazzaro di Savena, a Bologna, il Cavalier Tommaso Lonfernini ha vinto in tre prove distinte (Addestramento, Salto a ostacoli e Cross Country). Si è tenuta, tra sabato 25 e domenica 26 giugno, la tappa del campionato nazionale riservato ai cavalli di cinque anni nati in Italia presso la storica struttura del centro sportivo del GESE “Gruppo Emiliano Sport Equestri”. Indetta dal Ministro per le Risorse Agricole e Forestale (MIPAAF), Lonfernini, allevatore e addestratore in sella al suo “Sabreeze For Life” ottiene un risultato di prestigio sia per l'importanza e la qualità della competizione, ma anche soddisfazione personale.