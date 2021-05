Torino è pronta per dare il via al Giro

Il Giro sceglie la classe e la storia del Cortile d'Onore del Castello del Valentino per il gala che precede l'edizione numero 104. E domani la carovana rosa si metterà in moto proprio da Torino dove è in programma il cronoprologo di 8,6 km. Ventitrè le squadre al via, per un totale di 184 corridori che da Torino, città scelta per celebrare i 160 anni dell'unità d'Italia, arriveranno a Milano. Il Giro 2021 parte e affronta un percorso concentrato al centro nord, estensione meridionale massima l'Abruzzo e la Puglia.







Due crono e ben 8 arrivi in salita, lo spettacolo è garantito anche se il pubblico in partenza e arrivo non è ammesso e dunque il ciclismo perde quel senso di festa popolare che lo accompagna dalla notte dei tempi. Chi proprio ha la fortuna che il gruppo passi sotto casa può scendere in strada, per gli altri c'è la tv. Ventuno tappe, due riposi/trasferimento i martedì 18 e 25 maggio. Il ruolo di favorito spetta a Egan Bernal. Il colombiano leader della Ineos ha trionfato al Tour del 2019 e per la prima volta si misura col Giro a caccia della maglia rosa. I tifosi italiani invece aspettano Vincenzo Nibali, al rientro dopo la caduta che gli ha procurato la frattura del polso dentro, e Filippo Ganna capace di vincere 4 tappe al Giro d'Italia 2020 e compagno di squadra proprio di Bernal. L'auspicio è che il capitano designato gli consenta di fare la sua corsa.