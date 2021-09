Torna la Regata Storica, Venezia si tuffa nella leggenda

Sole, turisti in laguna e residenti sui balconi. Torna a Venezia la regata storica con i suoi colori e le sue tradizioni alla quale un veneziano non rinuncerebbe mai. Edizione imperdibile quella del 2021 con la manifestazione che si inserisce all'interno del calendario delle celebrazioni dei 1600 anni della città. La competizione è la rievocazione di quanto avveniva quotidianamente tra i pescatori. Dopo una notte di lavoro, al rientro in città, cercavano di anticipare la concorrenza e imporre il prezzo del pescato al mercato di Rialto. L'imbarcazione è predisposta per la voga alla veneta, con i rematori voltati verso la prua. E così la Venezia di una volta rivive, dal bacino di San Marco, al Canal Grande, a Rialto, Ferrovia e ritorno fino a Cà Foscari. Tante le categorie, dai giovanissimi, ai veterani, dalla regata femminile, a quella degli universitari. La rievocazione è una festa, un modo per perpetrare una tradizione che contribuisce al fascino senza tempo di una città unica la mondo.