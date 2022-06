Tornei in spiaggia, burraco, corse all’alba e yoga: torna Rimini for Mutoko, lo sport che fa bene al cuore

Tornei in spiaggia, burraco, corse all’alba e yoga: torna Rimini for Mutoko, lo sport che fa bene al cuore.

Tornei di burraco e di beach tennis, sfide a footvolley e relax in collina, e soprattutto la corsa camminata sulla spiaggia, baciati dalle prime luci dell’alba: è il ricco programma di appuntamenti che uniscono sport e solidarietà organizzato dai volontari di Rimini for Mutoko, l’associazione che da oltre vent’anni supporta numerosi progetti a scopo benefico, in Zimbabwe e in Italia. I tornei e la RunRise Il mosaico di appuntamenti per l’estate si arricchisce ogni giorno, ma sono già tanti gli eventi da segnare in agenda. Tra i momenti più attesi, la RunRise la corsa-camminata non competitiva all’alba. Appuntamento il 9 luglio, con partenza alle 5.36 del mattino dal bagno 34 di Rimini. Il 10 luglio si scende in campo per i tornei di footvolley (bagni 53, 54 e 55), mentre il 17 luglio scatta il torneo di beach tennis (maschile, femminile, ragazzi e misto), sulle spiagge di Marina Centro dal bagno 21 al 25.

Il campo di Don Pippo ospita il 30 luglio il torneo di burraco, mentre sempre a luglio - con date e sedi da confermare – è in programma il torneo di beach volley ragazzi e adulti. Si sta lavorando anche per organizzare un evento dedicato allo yoga: per l’occasione si lascerà il mare per trasferirsi in collina. Dopo due anni tornano anche le maglie di Rimini For Mutoko, che in questa edizione sono state disegnate dallo stilista Mirco Giovannini. Madrina d’eccezione l’attrice Marina Massironi, annunciata tra i tanti che si ritroveranno al via della RunRise 2022.

Per questo 2022 tanti sono i progetti che Rimini for Mutoko vuole portare a termine, tra l’Africa e l’Italia. A cui si aggiunge l’emergenza dei profughi ucraini, a cui sarà destinata una parte della somma a disposizione. Si proseguirà con i progetti “Salute per Mutoko” per finanziare l’acquisto di medicinali e reagenti chimici per il laboratorio analisi e carburante per il fabbisogno dell’Ospedale e con “Operazione cuore” per portare in Italia venti bimbi che necessitano di interventi chirurgici.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: