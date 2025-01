Torneo dei Castelli: domenica la 2ª edizione Il regolamento prevede che in campo si schierino sempre almeno tre donne su sei giocatori; tutti, devono essere over 18 e non atleti agonisti

Torneo dei Castelli: domenica la 2ª edizione.

La prima edizione del Torneo dei Castelli, giocatasi tra febbraio e marzo dell’anno scorso, ha riscosso grande successo di partecipazione e di pubblico che Fspav e Beach & Park Volley hanno deciso di dare vita alla seconda edizione che sarà sempre coordinata da coach Dario Rocha.

Partecipano i Castelli di Borgo Maggiore (campione in carica), Acquaviva, Chiesanuova, Città, Domagnano e Serravalle. Si inizia domenica 26 gennaio alle 15.30 con le partite fra Città e Domagnano e, a seguire, fra Acquaviva e Chiesanuova. Si chiude con le finali per il primo, terzo e quinto posto domenica 27 aprile.

Il regolamento prevede che in campo si schierino sempre almeno tre donne su sei giocatori; tutti, devono essere over 18 e non tesserati come atleti agonisti. Una bella occasione di misurarsi “sul parquet” per tifosi e appassionati pallavolo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: