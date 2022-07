CICLISMO Tour: a Saint Etienne riparte la gara dopo la vittoria di Pedersen

Mads Pedersen ha vinto la 13' tappa del Tour de France. Il danese si è imposto sotto il traguardo di Saint Etienne dopo 192 km battendo in volata Wrigh e Houle. Ritardo di 30 secondi per gli altri compagni di fuga sorpresi a 12 km dall'arrivo. Il gruppo è arrivato con un ritardo di 5' 45''. Per il campione del mondo 2019 Pedersen è il 24 successo in carriera. In classifica non è cambiato niente con Vingegaard al comando con 2’22” su Pogacar. È in corso la quattordicesima tappa da Saint Etienne a Mende per 192,5 km.

