CICLISMO Tour: ancora Pogacar a La Planche, battuto Vingegaard

Tour: ancora Pogacar a La Planche, battuto Vingegaard.

Tadej Pogacar ha vinto la settima tappa del Tour de France, la seconda di questa edizione. Lo sloveno taglia per primo il traguardo de La Planche des Belles Filles dopo 176 km. Pogacar vince con un finale incredibile, Kamna va in difficoltà. Vingegaard scatta, Pogacar cambia passo e con uno sprint incredibile si aggiudica la tappa. In classifica generale Pogacar ha 35 secondi di vantaggio sul danese Vingegaard e 1'10 su Geraint Thomas. Il primo degli italiani è Damiano Caruso a 3'33.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: