Tour de France: 150 ombrelloni e 50 lettini vestono di giallo la spiaggia di Rimini.

Rimini si veste di giallo per il lancio del Tour De France. Questa mattina sulla spiaggia (fra i bagni 53 e 55) 150 ombrelloni gialli hanno composto la scritta ‘Rimini’, affiancata da 50 sdraio che hanno formato l’immagine stilizzata di una bicicletta. E’ questo il saluto speciale di benvenuto che la città e i bagnini della spiaggia hanno voluto portare alla prossima edizione storica della Grande Boucle, in vista del lancio ufficiale della 111ª edizione che si terrà a Parigi mercoledì 25 ottobre al Palais des Congres, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento sportivo.

Nei prossimi giorni anche i monumenti della città si illumineranno di giallo: Castel Sismondo, fontana dei Quattro Cavalli, Arco d’Augusto e Ponte di Tiberio nelle sere del 23 e 24 ottobre splenderanno dei colori della corsa, che arriverà per la prima tappa il 29 giugno, quando la corsa partirà da Firenze, per percorrere 205 km passando gli Appennini per poi transitare dalla Valmarecchia a San Marino e raggiungere l’arrivo sul mare a Rimini.

La corsa proseguirà con altre due tappe in Italia, la Cesenatico-Bologna il 30 giugno e la Piacenza-Torino il giorno successivo.

