TOUR DE FRANCE Tour De France 16°: il tedesco Kamna in solitaria vince a Villard de Lans Roglic mantiene la maglia gialla di leader della corsa

Lunga fuga del tedesco Kamna che vince in solitaria la 16° tappa del Tour de France di 166 km con arrivo a Villard de Lans. Alle sue spalle Carapaz primo degli inseguitori e Reichenbach. Giornata che si può definire tranquilla per i big con Roglic sempre in maglia rosa. Domani tappa di montagna da Grenoble a Maribel di 168 chilometri.



