CICLISMO Tour de France, 1ª tappa: Adam Yates è la prima maglia gialla

Tour de France, 1ª tappa: Adam Yates è la prima maglia gialla.

La prima tappa del Tour de France 2023, partito da Bilbao - in Spagna - va ad Adam Yates che batte in volata il fratello gemello Simon e lo stacca di 8''. Con questo successo il britannico è la prima maglia gialla di questa edizione della Grande Boucle. Sul podio, dopo una frazione con 3 salite impegnative negli ultimi 40km, anche lo sloveno Pogacar, compagno di squadra di Adam Yates nel UAE Team Emirates. Domani in programma la seconda tappa, sempre nei Paesi Baschi, con partenza da Vitoria-Gasteiz e arrivo a San Sebastian dopo 208km.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: