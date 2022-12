CICLISMO Tour De France 2024 è ufficiale la partenza dall'Italia A Firenze la presentazione del Tour De France 2024. Per la prima volta la partenza della Grande Boucle sarà in Italia e toccherà 3 regioni, Toscana – Emilia Romagna e Piemonte

Quattro tappe in Italia prima di tornare in Francia. Il Tour de France 2024 si tinge di bianco/rosso/verde. Prima tappa della Grande Boucle, Firenze – Rimini, tra i 180 e 190 chilometri che porteranno la carovana gialla in riviera. Seconda tappa circa 200 chilometri con il via dato a Cesenatico in omaggio a Marco Pantani e arrivo a Bologna. Terza Tappa Modena – Piacenza. L'ultima in Italia, partenza da Pinerolo, passaggio dove Fausto Coppi vinse una delle tappe più belle dell'intera storia del Giro d'Italia. Dalla Città Piemontese i corridori si dirigeranno verso ovest, dove la corsa rientrerà in Francia ed entrerà nel vivo. Oggi a Firenze la presentazione. Interverranno il sindaco di Firenze Dario Nardella, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e naturalmente il Direttore del Tour De France Christian Prudhomme.

