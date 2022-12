CICLISMO Tour De France 2024: si lavora al passaggio a San Marino ll Segretario di Stato per lo Sport Lonfernini conferma che si sta lavorando per portare la Grande Boucle sulle strade della Repubblica

Quattro tappe in Italia prima di tornare in Francia. Il Tour de France 2024 si tinge di bianco/rosso/verde. Prima tappa della Grande Boucle, Firenze – Rimini, tra i 180 e 190 chilometri che porteranno la carovana gialla in riviera. Ci sarà anche un passaggio a San Marino? Il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini conferma che si sta lavorando al progetto. Chiaro che per il Titano potrebbero aprirsi due scenari molto interessanti, ma uno più dell'altro. Il primo riguarda un passaggio rapido senza troppi scossoni con il Direttore del Tour De France Christian Prudhomme che ad inizio Grande Boucle potrebbe non gradire, alle primissime pedalate il “Gran Premio della Montagna”.

Al contrario, invece, il Centro Storico di San Marino Patrimonio Mondiale dell'Unesco potrebbero stimolare gli organizzatori a inserire proprio il Monte Titano come “Gran Premio della Montagna”. Seconda tappa circa 200 chilometri con il via a Cesenatico in omaggio a Marco Pantani e arrivo a Bologna. Terza Tappa Modena – Piacenza. L'ultima in Italia, partenza da Pinerolo, passaggio dove Fausto Coppi vinse una delle tappe più belle dell'intera storia del Giro d'Italia. Dalla Città Piemontese i corridori si dirigeranno verso ovest, dove la corsa rientrerà in Francia ed entrerà nel vivo.

