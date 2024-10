CICLISMO Tour de France 2025: presentato il percorso La 112' edizione della gara a tappa francese non prevede tappe all'estero.

La rincorsa a Tadej Pogacar partirà il 5 luglio 2025 da Lille. La Grande Boucle torna alle origini e dopo la Grande Partenza dall'Italia, con passaggio anche a San Marino dell'ultima edizione, tutti i 3320 km di percorso saranno in territorio francese.

Prima tappa sulle strade di Lille, con arrivo e partenza, frazione favorevole ai velocisti. Nel complesso un percorso decisamente affascinante e al tempo stesso molto duro, con sei tappe di alta montagna, delle quali, cinque, prevedono l'arrivo in salita.

Dopo le prime tappe, si prevedono le prime scintille tra i big alla quarta, con arrivo a Rouen, dopo aver affrontato un km al 10%. La prima cronometro alla quinta tappa. I Pirenei arriveranno alla 12', poi il giorno successivo la cronoscalata di 11 km, un vero e proprio antipasto della tappa, forse più attesa di questa edizione, la 14', quella che prevede alcune montagne epiche, tra le quali anche il Tourmalet.

Un Tour de France tutto da seguire, che propone altre salite alla 18' e alla 19' tappa, con arrivi a 2304 metri di Courchevel dopo 171 km e il giorno successivo ai 2000 metri di La Plagne. Ultima tappa, la 21', il 27 luglio, per l'ultima gioia di questa edizione con arrivo a Parigi, che torna dopo lo spostamento per le Olimpiadi di quest'anno, per incoronare il re del Tour de France.

