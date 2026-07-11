Tour de France, a Bergerac "tocca" Merlier

E al fin della licenza, Tim Merlier tocca. Sul traguardo di Bergerac la parte del Cyrano va al velocista belga, che bissa il successo di Bordeaux del giorno precedente. Ancora in volata – come sua abitudine – e ancora su Biniam Girmay, che stavolta però sale il podio di un gradino ed è secondo, davanti a Olav Kooij. Solo quarto il deluso di giornata, Jasper Philipsen, che nonostante il grande lavoro di supporto di Mathieu van der Poel non riesce a trovare il primo timbro di questo Tour de France.

Prima della stoccata di Merlier, il grande protagonista della tappa è un altro belga, Liam Slock. In allungo fin da poco dopo il via di Perigueux, si fa quasi tutta la giornata in fuga: inizialmente da solo, poi insieme a Guernalac e Otruba e, dopo l'ultimo GPM, ancora da solo, venendo ripreso giusto a un km e qualcosa dal traguardo. Qui entra in scena il suo connazionale Merlier, preciso nel bruciare tutti per la sua seconda vittoria, tra l'altro consecutiva, della Grand Boucle corrente. Come lui, sin qui, soltanto la maglia gialla Tadej Pogacar, che in una tappa ininfluente sui giochi di classifica si mantiene a 2' 42” da Jonas Vingegaard e a 3' 27” da Isaac Del Toro.







