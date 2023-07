CICLISMO Tour de France: a Pogacar la tappa, a Vingegaard la Grande Boucle, a Ciccone la maglia a pois

La ventesima e penultima tappa del Tour de France va allo sloveno Tadej Pogacar ma a festeggiare è Jonas Vingegaard che, nonostante la sconfitta in volata, si prende la Grande Boucle grazie agli oltre 7 minuti di vantaggio sul rivale. Domani la passerella sugli Champs-Elysees di Parigi per il danese, al secondo Tour consecutivo. Esulta anche Giulio Ciccone che, dopo essere transitato in testa sui primi 4 Gran Premi della Montagna di giornata, conquista la maglia a pois degli scalatori. E' il primo successo italiano in questa classifica dal 1992.

