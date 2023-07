CICLISMO Tour de France, assolo di Izagirre nella 12a tappa Lo spagnolo ritrova la vittoria in un grande giro. Invariata la generale

Lo scossone non arriva. Nonostante vari attacchi e tentativi tra le salite alpine, la 12a tappa del Tour de France lascia tutto invariato in classifica generale. A indossare la Maglia gialla è sempre Jonas Vingegaard, che chiude la giornata a braccetto con Tadej Pogacar e Jai Hindley, ancora secondo e terzo, rispettivamente con 17 secondi e 2 minuti e 40 secondi dalla vetta. Il primo a transitare sul traguardo di giornata è Ion Izagirre, spagnolo del team Cofidis, che ritrova il successo in un grande giro tre anni dopo l'ultima volta, quando vinse la sesta tappa della Vuelta a Espana. Il basco ha azzeccato l'azione giusta sull'ultima pendenza, facendo il vuoto e chiudendo con quasi un minuto di vantaggio rispetto agli inseguitori. Domani tappa di soli 130 chilometri, ma con arrivo da non sottovalutare, su una salita importante: il Grand Colombier.

