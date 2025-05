Tour de France, cambia il finale: si passerà da Montmartre

Undici anni fa l'avevano annunciato come pesce d'aprile, stavolta diventa realtà. Il Tour de France ha modificato il circuito finale della tappa conclusiva, quella con partenza da Mante-La-Ville e arrivo sugli Champs-Élysées, per includere tre salite e passare da Montmartre, il punto più alto di Parigi, con l'ascesa attraverso Rue Lepic e un passaggio attraverso la basilica del Sacro cuore. Da lì mancheranno solo 6 km alla conclusione, perciò è possibile che l'arrivo che tutti sono abituati a vedere dal 1975, con volata di gruppo e passerella con tanto di brindisi per la Maglia gialla, non si verifichi, lasciando spazio agli specialisti delle classiche di primavera invece che ai velocisti.

Gli Champs-Élysées furono scelti come arrivo per la tappa finale cinquant'anni fa, dopo che il traguardo era stato ospitato dal Parco del Principi, prima, e dal Velodromo Cipale, poi. Primo a vincere qui fu Walter Fodefroot, mentre Bernard Thévenet conquistava il Tour, mettendo fine al regno di Eddy Merckx. Solo lo scorso anno non si finì a Parigi, ma a Nizza, visto che la capitale, di lì a poco, avrebbe ospitato le Olimpiadi. Il successo di pubblico per il passaggio dei ciclisti a Montmartre, durante la prova olimpica, ha indotto gli organizzatori a inserirlo anche nel tracciato del Tour, celebrando in maniera speciale il cinquantenario del primo traguardo posto sugli Champs-Élysées. Un arrivo che è subito diventato il tempio dei velocisti, con Mark Cavendish che detiene il record di vittorie: quattro, consecutive, dal 2009 al 12.