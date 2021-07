CICLISMO Tour de France: Cavendish è leggenda, raggiunto Merckx

Mark Cavendish ha conquistato la 13^ tappa del Tour de France, entrando nella leggenda. Grazie a questo successo, infatti, il ciclista britannico ha eguagliato il mito Eddy Merckx in termini di vittorie alla Grande Boucle, ben 34. E' il quarto sigillo in questo Tour per Cavendish che, in volata, ha battuto il compagno di squadra Morkov ed il belga Philipsen. Maglia gialla che, invece, resta saldamente sulle spalle dello sloveno Pogacar.

