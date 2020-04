CICLISMO Tour de France: dal 29 agosto al 20 settembre Confermati i mondiali in Svizzera, il Giro d'Italia dovrebbe partire il 3 ottobre.

Tour de France: dal 29 agosto al 20 settembre.

Ufficiale il rinvio del Tour de France in programma tra giugno e luglio, la Grande Boucle sarà "recuperata" dal 29 agosto al 20 settembre. Non cambierà il percorso, dunque partenza a Nizza e arrivo a Parigi. Nessun cambio di data per i Mondiali in Svizzera, che saranno dal 20 al 27 settembre. Il Giro d’Italia sarà riprogrammato dopo i Mondiali, indicativamente dal 3 al 25 ottobre. Dopo la corsa rosa toccherà alla Vuelta.

I più letti della settimana: