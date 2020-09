TOUR DE FRANCE Tour De France: decima tappa all'irlandese Sam Bennett In volata Bennett davanti a tutti. Viviani quarto, resta in giallo Roglic

Tour De France: decima tappa all'irlandese Sam Bennett.

Da Ile d'Oleron a Ile de Re, 169,5 chilometri per vedere la volata trionfale dell'irlandese Sam Bennett capace di resistere al ritorno di Ewans, Sagan e l'ottimo Elia Viviani che ha chiuso al quarto posto. Non è stata una tappa semplice disturbata in gran parte dal vento. Diverse anche le cadute che hanno coinvolto corridori come Alaphilippe e Valverde. Resta in maglia gialla lo sloveno Roglic.



I più letti della settimana: