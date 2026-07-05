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Tour de France: Del Toro vince su Pogacar, Vingegaard resta in Gialla

Il messicano si impone sul suo capitano in un finale di tappa dominato dalla UAE, terzo Evenepoel.

5 lug 2026
Foto @uae_team_emirates
Foto @uae_team_emirates

Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France, 168,5 km da Tarragona a Barcellona. Il messicano precede in passerella il suo capitano Tadej Pogacar: simbolo dello strapotere UAE, che grazie al ritmo imposto da McNulty prende il controllo della fase finale della frazione odierna. A podio anche Remco Evenepoel, mentre Jonas Vingegaard è 4° e conserva la maglia gialla. Il fresco vincitore del Giro comanda con 6" su Pogacar, che con gli abbuoni dimezza lo svantaggio sul rivale, e 15" su Evenepoel.




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