Tour de France: Del Toro vince su Pogacar, Vingegaard resta in Gialla

Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France, 168,5 km da Tarragona a Barcellona. Il messicano precede in passerella il suo capitano Tadej Pogacar: simbolo dello strapotere UAE, che grazie al ritmo imposto da McNulty prende il controllo della fase finale della frazione odierna. A podio anche Remco Evenepoel, mentre Jonas Vingegaard è 4° e conserva la maglia gialla. Il fresco vincitore del Giro comanda con 6" su Pogacar, che con gli abbuoni dimezza lo svantaggio sul rivale, e 15" su Evenepoel.







