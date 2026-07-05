CICLISMO
Tour de France: Del Toro vince su Pogacar, Vingegaard resta in Gialla
Il messicano si impone sul suo capitano in un finale di tappa dominato dalla UAE, terzo Evenepoel.
Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France, 168,5 km da Tarragona a Barcellona. Il messicano precede in passerella il suo capitano Tadej Pogacar: simbolo dello strapotere UAE, che grazie al ritmo imposto da McNulty prende il controllo della fase finale della frazione odierna. A podio anche Remco Evenepoel, mentre Jonas Vingegaard è 4° e conserva la maglia gialla. Il fresco vincitore del Giro comanda con 6" su Pogacar, che con gli abbuoni dimezza lo svantaggio sul rivale, e 15" su Evenepoel.
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