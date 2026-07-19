Tour de France: Evenepoel batte Pogacar e vince la 15° tappa Ritiro per Vingegaard Nel giorno più nero di Jonas Vingegaard, che è caduto a poco più di 20 chilometri dalla conclusione ed è stato costretto al ritiro, è stato Remco Evenepoel a vincere l’arrivo in salita al Plateau de Solaison dopo 184 chilometri

Tour de France: Evenepoel batte Pogacar e vince la 15° tappa.

Il 26enne belga Remco Evenepoel, ha battuto allo sprint la maglia gialla Tadej Pogacar, mentre a pochi secondi dai due (6”) si è piazzato il messicano Isaac Del Toro. Quarto Seixas, a 58”, davanti a Florian Lipowitz: il 19enne francese ha perso la maglia bianca che sarà indossata proprio da Del Toro. Mai Remco Evenepoel, che aveva chiuso il Tour 2024 al terzo posto, si era dimostrato così performante in salita. Due volte campione olimpico a Parigi 2024, in linea e a cronometro, quattro volte campione del mondo (3 a crono, 1 in linea), il belga diventa il più serio candidato al secondo posto a Parigi alle spalle di Pogacar, che anche oggi è apparso in pieno controllo della situazione e ha cercato, senza riuscirci, di far vincere anche la tappa al compagno Isaac Del Toro. Da segnalare, in cronaca, il ritiro di Tim Merlier, il velocista belga che era stato capace di vincere tre tappe in volata in questa edizione. Ma il clamoroso colpo di scena riguarda Jonas Vingegaard, il cui Tour si conclude in anticipo e nel modo peggiore: il danese cade ai -20 km, riportando una sospetta frattura della clavicola, ed è costretto al ritiro. Tadej Pogacar è sempre in maglia gialla, che oggi ha indossato per la 65a volta in carriera: terzo di sempre, davanti ormai ha solamente Bernard Hinault (79) e Eddy Merckx (111) . Il Tour de France numero 113, che si concluderà domenica 26 luglio a Parigi sui Campi Elisi, domani osserverà il secondo e ultimo giorno di riposo. Martedì si riprende con una cronometro individuale Filippo Ganna ci proverà ma la lotta dovrebbe essere riservata agli uomini di classifica.

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