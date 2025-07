CICLSIMO Tour de France femminile 2025: Lorena Wiebes beffa in volata Marianne Vos ad Angers La 26enne olandese Lorena Wiebes vince la terza tappa del Tour De France Femminile. La connazionale Wos leader della classifica generale

Terza tappa del Tour de France femminile con arrivo in volata. In quel di Angers, Lorena Wiebes timbra, da favorita, il cartellino imponendosi in uno sprint che vale il successo numero quattro alla Grande Boucle per l'olandese.163,5 chilometri pianeggianti con un finale praticamente scontato, condito da una caduta sul finale che ha coinvolto Elisa Balsamo e Demi Vollering, entrambe arrivate comunque al traguardo. A lanciare la volata è la specialista Lorena Wiebes, l'olandese ingaggia un duello con la veterana e connazionale Marianne Vos sconfitta di mezza bicicletta. La Maglia Verde può comunque consolarsi: grazie agli abbuoni riesce a strappare la leadership della classifica generale a Kimberley Le Court Pienaar. Italiane molto lontane dalle posizioni di vertice nella giornata in cui Elisa Longo Borghini ha dovuto dare forfait a causa di un’infezione gastrointestinale.

