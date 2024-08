CICLISMO Tour de France femminile: Cedrine Kerbaol vince la sesta tappa. Al comando Katarzyna Niewiadoma

Vittoria per distacco per Cedrine Kerbaol nella sesta tappa del Tour de France donne, 159 chilometri da Remiremont a Morteau. La 23enne francese ha tagliato il traguardo con 21 secondi di vantaggio sul primo gruppo di inseguitrici, che è stato regolato in volata dall’olandese Marianne Vos sulla tedesca Liane Lippert. La migliore italiana è stata Alice Maria Arzuffi, quattordicesima.



In classifica generale, al comando c’è la polacca Katarzyna Niewiadoma con 16” sulla francese Kerbaol e 19” sull’americana Faulkner. La migliore azzurra è Gaia Realini 14ª a 1’44”.



Oggi la settima e penultima tappa, Champagnole-Le Grand Bornand, 167 chilometri con arrivo in salita, prima della chiusura di domenica sull’Alpe d’Huez.



