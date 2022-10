Tour de France Femminile: presentata la 2' edizione c'è il Tourmalet

Con il Tour de France è stata presentata anche la seconda edizione di quello femminile. Nel 2022 la prima edizione volta della Grande Boucle in rosa. Il via è in programma per il 23 luglio da Cleromnt Ferrand con arrivo a Pau il 30 luglio dopo otto tappe e 956 chilometri totali nei quali saranno previsti anche Massiccio Centrale e Pirenei, con il Tourmalet nella penultima tappa con i suoi 2110 metri di altezza. La prima edizione del Tour femminile è stata vinta dall'olandese Annemiek Van Vleuten, con l'Italia a chiudere in quinta e sesta posizione grazie a Silvia Persico e Elisa Longo Borghini.