Tour de France Femminile: secondo tappa alla spagnola Mavi Garcia In maglia gialla Le Court, ciclista delle Mauritius.

Capolavoro di Mavi Garcia al Tour de France femminile. La seconda tappa parla spagnolo e lo fa nel segno dell'atleta della Liv-Jayco che all'età di 41 anni conquista una vittoria prestigiosa al termine dei 110 km da Brest a Quimper. Un successo a sorpresa quello conquistato da Garcia che arriva al termine di una frazione che vedeva altre atlete favorite per la vittoria. L'azione partita a 10 km dal traguardo si è rivelata decisiva. Una bella soddisfazione tenendo conto anche della caduta patita nella prima tappa che di fatto ha già estromesso Mavi Garcia dalla possibilità di aggiudicarsi la vittoria finale. E pensare che negli ultimi anni aveva anche valutato il ritiro considerando le delusioni delle stagioni passate, oggi è arrivata quella soddisfazione che la spagnola meritava anche alla luce della lunga carriera. Il traguardo Mavi Garcia lo ha tagliato davanti alla campionessa d'Europa Lorena Wiebes per 3 secondi, lo stesso tempo di Kimberley Le Court Pienaar, che grazie al terzo posto e all'abbuono di 4 secondi è diventata la nuova leader della classifica generale davanti all'olandese Marianne Vos. Monica Trinca Colonel, compagna di squadra di Garcia è stata la migliore tra le azzurre con il 24' posto a a 20”. Poi Letizia Paternoster a 49”. Elisa Longo Borghini a 1’53”. In classifica, Trinca Colonel è la prima delle italiane con 43” di ritardo e in 21' posizione. La terza tappa è di 163 km.

