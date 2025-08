Tour de France Femminile: vince Pauline Ferrand-Prévot

Le mani sul Tour le aveva già messe in occasione della penultima tappa. L'ultima è servita a Pauline Ferrand-Prévot per celebrare il successo nell'edizione 2025. La francese ha dominato la nona e ultima frazione della corsa di 124 km da Praz-sur-Arly fino a Châtel. La maglia gialla ha gestito la corsa fino a 5 km dall'arrivo per poi staccare tutte le rivali. Una gara fotocopia di quella del giorno precedente per certi aspetti, che ha confermato la grande qualità della francese. Seconda vittoria di tappa, ma su tutto primo successo in carriera al Tour de France. La Francia torna a vincere il Tour al femminile a distanza di anni. La carriera di Ferrand-Prévot si arricchisce di un altro importante risultato, dopo le tante medaglie vinte tra ciclismo su strada, ciclocross e mountaink-bike. Una carriera nella quale spiccava l'oro nel cross country ai Giochi Olimpici di Parigi. Nella classifica finale la francese ha preceduto di oltre 3 minuti l'olandese Demi Vollering e di 4 la polacca Katarzyna Niewiadoma, di fatto le vincitrici, proprio in questo ordine delle ultime due edizioni del Tour de France.