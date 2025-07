CICLISMO Tour de France: Groves vince in solitaria, in attesa della passerella per Pogacar e Milan

La ventesima e penultima tappa del Tour de France va all'australiano Kaden Groves che stacca i compagni di fuga e centra il successo in solitria a Pontarlier. Frazione senza particolari problemi per Tadej Pogacar, che domani festeggerà la sua quarta Grande Boucle sugli Champs-Elysees. Con lui anche Jonathan Milan: al corridore italiano basterà arrivare domani a Parigi per conquistare la maglia verde riservata alla classifica a punti.

