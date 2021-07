CICLISMO Tour de France, Konrad vince in solitaria Nella tappa 16, l'austriaco precede di 42" Sonny Colbrelli.

Patrick Konrad ha vinto la 16ma tappa del Tour de France, 169 km da Pas de la Case a Saint Gaudens. L'austriaco è arrivato in solitaria con 42" di vantaggio su Sonny Colbrelli, secondo in volata davanti a Matthews. Nulla di nuovo in vetta alla generale: Pogacar comanda con 5' 18" su Uran e 5' 32" su Vingegaard.

