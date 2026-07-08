Tour de France: Kooij vince in volata la quinta tappa

I 158,3 km della quinta tappa del Tour de France, da Lanmenzan a Pau, erano sulla carta una delle frazioni più agevoli di quest'edizione della Grand Boucle. Come da pronostico si è arrivati in volata, con vittoria dell'olandese Olav Kooij della Decathlon Cma Cgm Team, davanti a Max Kanter e Tim Merlier. È stato il primo arrivo in volata di questo Tour de France, ma non tutti i corridori hanno potuto giocarsi e loro carte allo sprint per via di una caduta che ha spezzato il gruppo negli ultimi km di corsa. A poco più di 5 km dall'arrivo sono finiti a terra molti corridori, tra cui Stuyven e Molnaar, con la caduta che ha rallentato tutti i principali uomini di classifica, arrivati staccati di 14 secondi dal vincitore.

Non cambia comunque nulla nella classifica generale, con il norvegese Torstein Traen della Uno-x che, grazie al margine guadagnato nella quarta tappa con la maxi fuga da 34 corridori rimane in maglia gialla, mantiene 28 secondi di vantaggio sullo statunitense Sean Quinn. Tadej Pogacar al momento è al quarto posto, a 7'53" dalla maglia gialla ma con lo stesso tempo di Jonas Vingegaard. Già domani potrebbe cambiare tutto con la prima tappa pirenaica, con il percorso che prevede la scalata al Tourmalet e l'arrivo in salita a Gavarine Gèdre dopo 186,2 km e 4100 metri di dislivello. La salita finale è lunga oltre 18 km, ma con pendenze molto pedalabili.

Difficilmente chi punta a vincere il Tour azzarderà un attacco già sul Tourmalet, la cui vetta è posta a 50 km dal traguardo, ma per chi si è portato in testa alla classifica generale grazie alla tappa di martedì sarà molto difficile riuscire a resistere.







