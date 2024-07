CICLISMO Tour de France: la prima volta di Richard Carapaz

Richard Carapaz ha vinto la diciassettesima tappa del Tour de France, 177 chilometri con arrivo in salita a Superdevoluy. Il corridore ecuadoregno, alla prima vittoria in carriera al Tour De France, ha preceduto di 37 secondi l'inglese Simon Yates. Grande spettacolo a pochi chilometri dal traguardo, con l'attacco di Evenepoel che ha distanziato Pogacar e Vingegaard. Il belga ha guadagnato 10 secondi sulla maglia gialla e 12 su corridore danese. In classifica generale, comanda sempre Pogacar con 3 minuti e 11 secondi di vantaggio su Vingegaard, 5' e 09’’ su Evenepoel.

