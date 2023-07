CICLISMO Tour de France, Laffey vince allo sprint Battuti Van Aert e Pogacar, ora 2° a 6" da Adam Yates insieme al gemello della maglia gialla, Simon

La seconda tappa basca del Tour regala spettacolo, dal quale esce vincente Victor Lafey. Il francese la spunta allo sprint su Wout van Aert e Tadej Pogacar, con quest'ultimo che sale d'un gradino nella generale. La gialla resta ad Adam Yates, ma con 6” di vantaggio sullo sloveno, che aggancia l'altro Yates, Simon, al secondo posto.

Prima delle grandi manovre, uno dei principali protagonisti della Vitoria Gasteiz-San Sebastian è Neilson Powless. Fin dalle prime battute è in fuga insieme e a Boasson Hagen e Cavagna: il francese è il primo a staccarsi, poi ,sull'alto del Gurutze, salta anche il norvegese e lo lascia a fare da battistrada in solitaria. Powless sarà ripreso a 2,5 km dall'apice dello Jaizkibel, da lì in poi è battaglia per il successo di tappa. Simon Yates accelera ma a portarsi al comando sono Vingeggard e Pogacar, che dopo un tratto in solitaria sono riassorbiti già lungo la discesa. La stoccata decisiva arriva al principio dell'ultimo km: qui Lafay alza i giri e prende quel margine minimo, ma sufficiente per tenere a distanza l'assalto di van Aert, restituendo alla Cofidis un successo che, al Tour de France, mancava da 15 anni.

