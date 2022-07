CICLISMO Tour de France: Lampaert prima maglia gialla, a sorpresa È partito il Tour de France con la cronometro di Copenaghen. Vittoria a sorpresa per il belga Lampaert mentre Pogacar guadagna già sui diretti rivali. Percorso reso insidioso dalla pioggia con numerose cadute.

Yves Lampaert è la prima maglia gialla del Tour de France 2022 e, si, si può definire una sorpresa. Perché il belga, nonostante sia stato campione nazionale a cronometro, non era certamente il principale indiziato al successo nella prima tappa della “Grande Boucle”, la corsa contro il tempo a Copenaghen, in Danimarca. Eppure Lampaert è stato bravo ma anche fortunato a correre sull'asciutto, su un percorso poi reso insidioso dalla pioggia e mettersi alle spalle i grandi favoriti. Su tutti Filippo Ganna: il campione del mondo in carica ha chiuso quarto a 10 secondi dal leader, condizionato fortemente da una foratura nel tratto finale della sua prova. Non è riuscito ad approfittarne, però, Wout van Aert: l'altro belga è secondo a una manciata di secondi dalla vetta ma non può essere soddisfatto.

Chi, invece, sorride fin dal principio è Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni del Tour e partito con l'obiettivo di fare tris. E l'avvio è da ricordare: lo sloveno è terzo ma ha già guadagnato più di qualche secondo sui diretti rivali per la generale. Il connazionale Roglic, ad esempio, ne ha persi 9 mentre Yates e Thomas addirittura 16 e 18. Peggio ancora è andata a Damiano Caruso, distante ben 48 secondi. Insomma, sono già tutti a inseguire Pogacar.

