CICLISMO Tour De France: lo sloveno Matej Mohoric ha vinto la 19a tappa Il danese Jonas Vingegaard sempre maglia gialla

Lo sloveno Matej Mohoric si aggiudica al fotofinish la 19° tappa del Tour De France. Beffato per questione di millimetri il norvegese Asgreen, terzo a 4 secondi l'austriaco Ben O'Connor. Ottava e nona posizione per gli azzurri Alberto Bettiol e Matteo Trentin. Tappa velocissima i corridori hanno tenuto una media di cinquanta chilometri orari, e decisa al termine di una bagarre che nel finale premia Asgreen, O'Connor e Mohoric. E' quest'ultimo come detto a mettere la ruota per primo sul traguardo ed aggiudicarsi la tappa con dedica finale all'amico Gino Mader. Terza vittoria di tappa al Tour per lui che lo scorso anno ha trionfato a Sanremo. In classifica generale non cambia nulla. Leader resta il danese Jonas Vingegaard davanti a Tadej Pogacar e Adam Yates.

