Tour de France, Marc Hirschi vince a Sarran Corrèze. Roglic resta in giallo

Marc Hirschi, della Sunweb, ha vinto la dodicesima tappa del Tour de France, 218 chilometri da Chauvigny a Sarran Corrèze. Lo svizzero è scattato a 28 km dalla conclusione, tagliando il traguardo in solitaria. Dopo due prestigiosi piazzamenti (secondo a Nizza e terzo a Laruns) per lo svizzero si tratta del primo successo da professionista.

Hirschi, 22 anni, pupillo di Fabian Cancellara, è arrivato emozionatissimo al traguardo tanto da non trovare le parole per commentare la sua vittoria: "È fantastico, non riesco a credere di aver vinto. Non trovo le parole per descrivere cosa provo in questo momento. Sono riuscito a conquistare la mia prima vittoria da professionista e sono riuscito a farlo al Tour de France, un sogno".



Secondo, sulla linea del traguardo, Pierre Rolland (della B&B Hotels) e terzo Soren Andersen (della Sunweb). Maglia gialla ancora sulle spalle di Primoz Roglic. La classifica generale è rimasta invariata.