CICLISMO Tour de France, Merlier batte Milan allo sprint Van der Poel resta in gialla.

Tim Merlier vince la terza tappa del Tour de France da Valenciennes a Dunkerque, battuti in volata l'azzurro Jonathan Milan e Phil Bauhaus. Non cambia nulla nella generale, Mathieu van der Poel resta in gialla con 4" su Tadej Pogacar e 6" su Jonas Vingegaard.

