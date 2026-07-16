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Tour De France: Merlier vince allo sprint la dodicesima tappa e Pogacar resta in giallo

. Domani tredicesima frazione, la più lunga in questa edizione della Grande Boucle, da Dole a Belfort di 206 km.

16 lug 2026
Tour De France: Merlier vince allo sprint la dodicesima tappa e Pogacar resta in giallo

Tim Merlier vince in volata la dodicesima tappa del Tour de France, di 179 km. Il belga al terzo successo in questa edizione della Grande Boucle, precede allo sprint l'olandese Olav Kooij e il connazionale Jasper Philipsen.

Brutta caduta a poche centinaia di metri dal traguardo che ha visto coinvolti il colombiano Fernando Gaviria e il francese Dorian Godon, in particolare Gaviria ha riportato una ferita alla spalle sinistra; graffi e lividi per Godon.

Non cambiano le posizioni di vertice della classifica generale dove la maglia gialla, lo sloveno Tadej Pogacar guida con 3'36" sul danese Jonas Vingegaard e 4'06" sul belga Remco Evenepoel.

Domani tredicesima frazione, la più lunga in questa edizione della Grande Boucle, da Dole a Belfort di 206 km.




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