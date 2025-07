CICLISMO Tour de France, Milan fa doppietta sotto la pioggia L'azzurro batte Meeus e Lund Andresen, consolidandosi in maglia verde. Pogacar conserva 4' 15" su Vingegaard

Al Tour de France, Jonathan Milan colpisce ancora conquista la tappa n° 17 da Bollene a Valence, battendo Meeus e Lund Andresen in una volata sotto la pioggia e rafforzando il primato in maglia verde. Secondo successo in questa edizione per l'azzurro, in crisi sul primo GPM, staccato insieme ad altri velocisti e bravo a rientrare con l'aiuto della squadra, evitando il coinvolgimento nella caduta che, nell'ultimo km, mette ko Merlier e Girmay. Nella generale, Pogacar resta in gialla con 4' 15" su Vingegaard.





