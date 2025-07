CICLISMO Tour de France, Milan vince in volata e spezza la maledizione "azzurra" Erano 6 anni e 113 tappe che un italiano non faceva sua una frazione della Grand Boucle: l'ultimo era stato Nibali nel '19. Pogacar resta in gialla.

Tour de France, Milan vince in volata e spezza la maledizione "azzurra".

Dopo 6 anni e 113 tappe, l'Italia torna a conquistare una frazione del Tour de France. Il colpaccio è di Jonathan Milan che conquista la Saint Meen le Grand-Laval Espace Mayenne scattando ai 200 metri e imponendosi su van Aert e Groves in un finale molto caotico. L'ultimo azzurro a riuscirci era stato Vincenzo Nibali, nella penultima giornata dell'edizione 2019. Non cambia nulla in vetta alla generale, Pogacar resta in gialla con 54" su Evenepoel e 1' 11" su Vauquelin.

