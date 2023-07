CICLISMO Tour de France, Mohoric nega il bis ad Asgreen in volata Lo sloveno vince al photofinish la 19a tappa. Tutto invariato in classifica

Tour de France, Mohoric nega il bis ad Asgreen in volata.

Con un colpo di reni da manuale, Matej Mohoric conquista la 19a tappa del Tour de France, battendo al photofinish Kasper Asgreen. Al danese sfugge la seconda vittoria consecutiva in volata per questione di millimetri, con lo sloveno che riesce a rimontare proprio nel finale e, dopo la certificazione del successo di tappa, scoppia a piangere ricordando il compagno di squadra Gino Mäder, morto durante il recente Giro di Svizzera. Nulla cambia in classifica generale, con Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar arrivati a braccetto sul traguardo di Poligny e il corridore della Jumbo-Visma ancora in Maglia gialla con 7 minuti e 35 secondi di vantaggio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: