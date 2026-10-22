CICLISMO Tour de France, nel 2027 doppia Grande partenza nel Regno Unito Entrambe le versioni, maschile e femminile, scatteranno oltre Manica. Tappa regina sul Col du Portet per gli uomini, tra le donne debutto della crono a squadre

Tour de France, nel 2027 doppia Grande partenza nel Regno Unito.

Per la prima volta nella storia, il Tour de France maschile e il Tour de France femminile scatteranno dallo stesso Paese estero: il Regno Unito. La Grande Boucle 2027, edizione numero 114 per gli uomini e numero 6 per le donne, ha finalmente un volto, anzi, un tracciato, che comincerà nella terra di sua maestà, rispettivamente in Scozia e in Inghilterra.

Quasi 3500 km, suddivisi in 21 tappe, dal 2 al 25 luglio, per i maschi, con una Grande partenza che tornerà in Gran Bretagna 13 anni dopo l'ultima volta: allora fu lo Yorkshire a ospitarla, ora toccherà a Edimburgo. Poi si passerà per Carlisle, Liverpool e Cardiff, prima di attraversare la Manica. Ci saranno due prove individuali a cronometro, mentre la tappa regina si chiuderà sul Col du Portet, in una 18a giornata di gara che toccherà anche il Tourmalet. Prima dei Pirenei sarà la volta delle Alpi: spiccano l'arrivo sul Grand Colombier e sulla Croix Neuve, ma ci sarà spazio pure per le prove generali del Mondiale che si svolgerà in Alta Savoia tra fine agosto e inizio settembre, con la tappa Annecy-Sallanches. La chiusura sarà sempre a Parigi, anche se ormai l'arrivo sugli Champs-Élysées sembra essere passato in secondo piano, soppiantato dal più duro – e anche apprezzato – circuito urbano con passaggio ripetuto a Montmartre, prima dell'arrivo in centro storico.

Il Tour femminile scatterà il 30 luglio, non avrà giorni di riposo e prevede nove tappe, divise in tre blocchi. Si partirà da Leeds, si passerà per Manchester e Sheffield e ci si fermerà anche a Londra, per il debutto della cronometro a squadre, al culmine delle frazioni previste in Gran Bretagna. Ne seguiranno tre pianeggianti, allo sbarco sul continente, in cui si accenderà la lotta per la Maglia verde. Poi toccherà alle ultime tre, quelle decisive per la classifica generale: l'arrivo in altura a La Loge des Gardes, la frazione verso Clermont-Ferrand, con 3000 metri di dislivello, e la chiusura sul Puy de Dome, che assegnerà la Maglia gialla.

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