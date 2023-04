EMILIA ROMAGNA Tour de France, Petitti: "Occasione storica per celebrare nostra terra, ciclismo e campioni"

«Il Tour de France in Emilia-Romagna è un’occasione storica per celebrare la nostra terra, il ciclismo e il nostro Marco Pantani». Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, commenta positivamente l’approvazione della legge regionale dedicata alla storica manifestazione ciclistica.

«La prima delle tre tappe della Grande Boucle sarà la Firenze-Rimini e celebrerà la figura di Gino Bartali, campione immortale ma anche simbolo della Resistenza e dell’impegno per la libertà, medaglia d’oro al valore civile e Giusto tra le Nazioni. Sarà un omaggio ai grandi campioni: la partenza da Firenze sarà dedicata a Bartali, la tappa a Cesenatico a Pantani, quella in Piemonte a Fausto Coppi. È stata inoltre avanzata la richiesta di celebrare anche il campione forlivese Ercole Baldini, recentemente scomparso, e mi auguro ci sia massima apertura anche in questo senso».

«Quattro le città toccate: Rimini, Cesenatico, Bologna e Piacenza. Credo sia un’opportunità unica per il nostro territorio che permetterà anche una riflessione più ampia su tutta quella che è la filiera che ruota attorno al mondo della bicicletta, incluso l’importante messaggio che racchiude in termini di mobilità sostenibile", commenta Petitti.

